Antalya'da turizmcilere yönelik "yaza veda" etkinliği düzenledi - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde turizmciler yaza veda etkinliğinde bir araya geldi.

Belek Turizm Merkezindeki bir otelin bahçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen etkinliğe Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve çok sayıda turizmci katıldı.

Atmaca, törende, haziran ayındaki normalleşme süreciyle birlikte tesisler açılmaya başladığını, Ukrayna, Kazakistan ile başlayan uçuşların İngiltere, Hollanda, Rusya'nın turist göndermesiyle Antalya'da birçok tesisin açıldığını söyledi.

Aylar önce kapalı olan bütün tesislerin çoğunun açıldığına değinen Atmaca, "Ekim ayının ortalarına gelmemize rağmen hala bu şehre uçak gelmesi nedeniyle keyfimiz yerinde. Eylülde bu şehre 1 milyon turist gelmesini sağladık. Ekimle ilgili hedeflerimiz devam ediyor. İlk 16 günlük uçak verileri gayet iyi. İyi bir eylülden sonra ekim ayının da iyi olması en büyük dileğimiz." dedi.

Atmaca, salgın döneminde bütün zorluklara rağmen turizm yapmaya çalıştıklarını, yapmaya da devam ettiklerini dile getirdi.

Tesislerin yüzde 50'sinin yaz boyunca çalıştığını aktaran Atmaca, şunları kaydetti:

"Pandemide bu şehre uzunca bir süre sadece kargo uçakları indi. Normalleşme süreciyle birlikte uçak saymaya başladık. Bu şehre hala uçak iniyor olması, turist geliyor olması büyük bir başarı. Pandemi döneminde dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi olmak, bütün destinasyonlar kapanırken Türkiye'ye hala çok farklı ülkelerden turist gelmesi bir başarıdır. Amacımız bu sayıları artırmak. Salgın sürecinde 2020'yi en az kayıpla kapatmaya çalıştık. Bir çok ülkede hayat, turizm tamamen durmuşken biz Antalya'da hala turizm yapmaya çalışıyoruz. 2021'e umutla bakıyoruz."