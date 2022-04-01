"Turizmde Siber Güvenlik" konferansı yapıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, dijital dünyadaki gelişmelere ilişkin "Bu yeni bir dünya ve bu yeni dünyada lider bizim insanlarımız olmalı. Burada geç kalmamalıyız." dedi.

Alaaddin Keykubat Siber Akademi Vakfı (AKSAV) tarafından Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Turizmde Siber Güvenlik" konulu konferansta konuşan Coşkun, siber güvenliğin çok önemli olduğunu söyledi.

Artık yeni bir dünyanın kurulduğunu anlatan Coşkun, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Geçmişte olduğu gibi bugün yeni kurulan dünyada yerimizi alacak olursak, huzurlu olacağız. Almamış olursak tabii ki sorunlar yaşayacağız." diye konuştu.

Kurul olarak hazırladıkları siber güvenlik ülke politikasını Cumhurbaşkanı'na sunduklarını dile getiren Coşkun, bu kapsamda siber güvenlik başkanlığının kurulması için önerilerinin olduğunu ifade etti.

Siber güvenlik alanında yapılan çalışmaların bir standardının olması gerektiğini aktaran Coşkun, dünya standartlarında sertifikasyonu yapılacak çalışmaların gençler tarafından milli tasarım ürünlerine dönüştürülmesinin önem arz ettiğini belirtti.

"Siber güvenlik alanında yapılacak çalışmalar ülkemiz için son derece önemli"

Konferanstaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Coşkun, artık iletişimin, savaşların, ulaşımın, sağlığın, dijital ortamda geliştiğine işaret etti.

Bunu her alanda olduğu gibi Rusya- Ukrayna Savaşı'nda da gördüklerini anlatan Coşkun, "Örneğin Ukrayna'daki bir binada konaklayan 292 askerden bazılarının sosyal medya paylaşımlarından yola çıkan Rus istihbaratı ve siber uzmanları adresi tespit edip, bombayı bırakarak ölümlerine sebep oldu. Dolayısıyla siber güvenlik alanında yapılacak çalışmalar ülkemiz için de son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Siber güvenlik alanındaki çalışmaların turizmden sanayiye, tarımdan savunmaya kadar ülkenin gelişimine katkı sağlayacağını söyleyen Coşkun, bunun da yeni kurulacak dünya düzeni içinde ülkelerin söz sahibi olmasını sağlayacağını kaydetti.

"Bundan sonraki dünya, dijital dünya"

Değişim ve gelişmeleri yakalayanların başarıyı yakalayacağını, diğer insanların da onlara hizmet eder durumunda olacağını anlatan Coşkun, şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada ecdadımız yönetici iken insanlar huzur içinde yaşıyordu. Ne zamanki onların yönetimi bitti. Ortadoğu'da kan durmadı adeta. Dolayısıyla bizim neslimizin bu teknolojilere en kısa sürede vakıf olması, başta metaverse teknolojileri başta olmak üzere bu eğitimleri alıp uyguluyor olması gerekiyor. Bundan sonraki dünya, dijital dünya. Her işimiz, yaşantımız buna göre şekillenecek. Bizim şu anki çocuklarımız da çok farklı bir dünyada yaşayacak. Biz de bunların geleceğiyle ilgili alt yapıların oluşmasında ve siber güvenlik alanındaki çalışmaları önemsiyor, elimizden geldiği kadar da destekliyoruz."

Osman Coşkun, artık savaşların dijital ortamda yapıldığını, İHA, SİHA ve uçağınızın olmasından ziyade onu kontrol ediyor olmanın önemli olduğuna dikkati çekti.

Dünyadaki ilk 10 ekonomi firmalarına bakıldığında hep dijital teknoloji, yapay zeka ve robotik ile dünyanın en zengini olduklarına vurgu yapan Coşkun, "Bugün mesela metaverse aklınıza gelen her şeyi kapsıyor. Bugün Alanya'ya gelmeden Ankara'dan buradaki havayı yazılım ve dijital teknolojiyle hissediyor olacağız. Bu büyük kolaylık. Bu yeni bir dünya ve bu yeni dünyada lider, bizim İnsanlarımız olmalı. Burada geç kalmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.