Antalya'da turizmde tüm zamanların mayıs ayı gün rekoru

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Taksim'de Kadın Turistin Zor Anları! Olduğu Yere Yığılıp Kaldı

Antalya Turizmi Tüm Zamanların Mayıs Ayı Gün Rekorunu Kırdı

Google Finlandiya'da ki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı