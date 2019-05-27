Son Dakika Haberleri: Antalya'da turizmde tüm zamanların mayıs ayı gün rekoru

Antalya'da turizmde tüm zamanların mayıs ayı gün rekoru

2 saat önce

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da, tüm zamanların mayıs ayı gün rekoru 76 bin 568 turistle 25 Mayıs'ta kırıldı.

Antalya'da turizmde tüm zamanların mayıs ayı gün rekoru, System.String[]
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da, tüm zamanların mayıs ayı gün rekoru 76 bin 568 turistle 25 Mayıs'ta kırıldı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bütün zamanların mayıs ayı günlük turist rekorunun kırıldığını paylaştı.
Twitter hesabından 25 Mayıs Cumartesi günü Antalya'ya rekor düzeyde turist geldiğini ifade eden Karaloğlu, "25 Mayıs 2019, Antalya'ya hava yoluyla 76 bin 568 turist geldi. Bütün zamanların mayıs ayı gün rekoru." ifadesini kullandı.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'ya gelen turist sayısınının giderek artmaya başladığını söyledi.
Sezona iyi bir başlangıç yapıldığını dile getiren Atmaca, "Yüksek sezon haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarıdır. Mayıs ayında böyle bir rekoru yakalamak tüm turizimcileri sevindirdi. Bu rakamlar gösteriyor ki ülkeye ve kente gelecek turist sayısında bu yıl rekor olacak." dedi.
Atmaca, gelir noktasında da bu yılın iyi geçeceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:05 Kaynak: AA
turist, Antalya, Ekonomi
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