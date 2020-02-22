Antalya'da "Turizmde Türkiye'nin Yönü" programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 'Turizmde Türkiye'nin Yönü' programı - Son Dakika

Antalya'da "Turizmde Türkiye'nin Yönü" programı

7 saat önce

İYİ Parti'nin "Güçlü Türkiye Buluşmaları" kapsamında Antalya'da "Turizmde Türkiye'nin Yönü" konulu program düzenlendi.

Antalya'da

İYİ Parti'nin "Güçlü Türkiye Buluşmaları" kapsamında Antalya'da "Turizmde Türkiye'nin Yönü" konulu program düzenlendi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, güçlü bir Türkiye için güçlü bir ekonomiye sahip olmak gerektiğini söyledi.

Güçlü bir ekonomiye sahip olmak için de güçlü üretime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, "Türkiye bugün dünyada 19. büyük ekonomi. 745 milyar dolar üreten bir Türkiye var. 17. olmak istediğimizde bir trilyon dolar üretmek zorundayız." dedi.

Türkiye'yi ileri taşımak isteyen bir siyasi hareket olduklarını ifade eden Tatlıoğlu, Türkiye'yi dünyanın yarışan ve önde ülkeleri arasına sokmak durumunda olduklarını bildirdi.

Turizmin önemli bir sektör olduğuna değinen Tatlıoğlu, "Turizm kendi başına büyük bir üretim alanı. Hizmet üreten bir sektör. Türkiye son on yılda 300 milyar dolar turizm geliri sağlamış." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, panel oturumlarıyla devam etti.

İYİ Parti, Antalya, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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