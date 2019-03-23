"Antalya'da turizmi 12 aya yaymaya çalışıyoruz"
50 dakika önce
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Antalya'da turizmi 12 aya yaymaya çalışıyoruz.
Kültür ve Turizm Bakanı
Ersoy, " Antalya
'da turizmi 12 aya yaymaya çalışıyoruz. Antalya'daki işletmelerin, otellerin 12 ay açık kalmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:18
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