Son Dakika Haberleri: "Antalya'da turizmi 12 aya yaymaya çalışıyoruz"

"Antalya'da turizmi 12 aya yaymaya çalışıyoruz"

50 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Antalya'da turizmi 12 aya yaymaya çalışıyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, " Antalya'da turizmi 12 aya yaymaya çalışıyoruz. Antalya'daki işletmelerin, otellerin 12 ay açık kalmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:18 

Antalya, Ekonomi
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