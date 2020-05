Antalya'da Türk bayraklı yardım konvoyu - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gıda yardımlarını sürdürdü. Başkan Böcek'in talimatıyla Türk Bayraklarıyla donatılmış 62 araçtan oluşan konvoy bu anlamlı günde de şehrin dört bir tarafına dağılarak yardım kolilerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korona virüs salgınına yönelik önlemlerini ve yardımlarını sürdürüyor. Salgın döneminde zor günler geçiren, ekonomik sıkıntı yaşayan ve ihtiyacı olan vatandaşlara gıda yardımı yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi dayanışma ruhunun en güzel örneğini sergiliyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Cam Piramit'te oluşturulan Bağış Kabul Merkezinde hazırlanan gıda kolileri yardım talebinde bulunan ve sosyal incelemesi yapılan vatandaşlara ulaştırılıyor. Yardım kolileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da ihtiyacı olan vatandaşa teslim edildi. Ancak bugüne özel bir durum yaşandı ve yardım kolilerini taşıyan 62 araç Türk Bayraklarıyla süslenerek konvoy oluşturuldu.

Başkan Böcek'in talimatıyla daha bir anlam kazanan yardım konvoyu Cam Piramit'ten yola çıktı. Konvoya yoldaki vatandaşlarda alkış ve korna çalarak destek verdi. Her gün ihtiyaç sahiplerine can suyu olmak için Antalya'nın dört bir tarafına dağılan ekipler 19 Mayıs'ta Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in selamlarını ileterek yardım kolilerini vatandaşlarla ulaştırdı. - ANTALYA