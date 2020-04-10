Antalya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Antalya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma, ardından Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde törenler gerçekleştirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehitlikteki programda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"175 yıllık tarihinin her sayfasını şan, şeref ve kahramanlık destanlarıyla süsleyen ve bugün de aynı yüksek vatanseverlik ruhu ve heyecanı ile ülkemizin dört bir yanında, hatta sınır ötesinde, yeni destanlar yazan Türk Polis Teşkilatı, halkımızın can ve mal emniyetini sağlamak, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü korumak, huzur ve güvenliğini tesis etmek azim ve kararlılığı içerisinde yoluna devam etmektedir."

Öte yandan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü münasebetiyle yayımladığı kutlama mesajında, emniyet mensuplarının büyük özveriyle görev yaptığını belirtti.

Şehit ve gazileri de minnetle anan Karaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef bu yıl korona salgınından dolayı söz konusu kutlamaları gerçekleştiremedik. Bu kritik süreçte hep beraber vatandaşımızın hizmetindeyiz. İnşallah bu zor günleri birlikte mücadele ederek geride bırakacak ve vatandaşlarımızla beraber en güzel kutlamaları, törenleri gerçekleştireceğiz. Bu duygularla Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."