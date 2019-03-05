Son Dakika Haberleri: Antalya'da "Türk Rus Klasik Müzik Festivali" Düzenlenecek

Antalya'da "Türk Rus Klasik Müzik Festivali" Düzenlenecek

1 saat önce

Antalya'da bulunan Side Antik Tiyatrosu, "Türk Rus Klasik Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Antalya'da
Antalya'da bulunan Side Antik Tiyatrosu, "Türk Rus Klasik Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Barut Hotels'ten yapılan açıklamaya göre, 2019'un "Türk-Rus Kültür ve Turizm Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen festival, 7 Mayıs'ta başlayacak.

Side Antik Tiyatrosu'ndaki açılış konserinde, şef Vladimir Spivakov ve Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası sahne alacak.

Programda, ünlü Türk piyanist ve besteci Fazıl Say'ın solistliğinde, Mozart'ın "12. Piyano Konçertosu" da seslendirilecek.

Moskova Virtüözleri Oda Orkestrası, 9 Mayıs'ta ve 11 Mayıs'taki kapanış konserinde bir kez daha sahne alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:56 Kaynak: AA

Antalya, Müzik Festivali, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çöpte Yiyecek Arıyor Gibi Yapan Kadın, Bölge Esnafını Bıktırdı Popstar Aydan, Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'u Sözleriyle Yerden Yere Vurdu

Solucan Gübresi İçin Memurluğu Bıraktı! 1 Yılda Kazandığını Şimdi 1 Ayda Kazanıyor Milli Eğitim Bakanı Açıkladı! Okula Başlama Yaşı Değişiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 14:39:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da "Türk Rus Klasik Müzik Festivali" Düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]