Antalya'da Türkiye'de ikamet izni alınmasına yardımcı olan firmadan akılalmaz reklam! Kimliğe koydukları fotoğrafa inanamayacaksınız - Son Dakika
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Antalya'da Türkiye'de ikamet izni alınmasına yardımcı olan firmadan akılalmaz reklam! Kimliğe koydukları fotoğrafa inanamayacaksınız

04.12.2022 11:05

Antalya'da Türkiye'de ikamet izni alınmasına yardımcı olan bir firma tarafından hazırlanan reklam büyük şaşkınlık yarattı. İlanda duran kimlikte dünyaca ünlü sanatçı Angelina Jolie'nin fotoğrafına yer verilmesi dikkat çekti.

Antalya'da yabancı vatandaşların ikamet almasına yardımcı olmak için hizmet veren bir firmanınreklam için Angelina Jolie'nin kimliğini kullanması sosyal medyada gündem oldu.

JOLİE'NİN BİLGİLERİNİ YAZDILAR

Bir Rus turistin Antalya'da kaydettiği görüntülerde, bir firma ikamet hizmeti verebilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimliğini ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin bilgileriyle doldurdu. Reklam'da Angelina Jolie'nin Türk vatandaşlığına geçtiğine dairkimlik bilgilerine yer verildi.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

O anları videoya kaydeden Rus turist gülmekten kendini alamadı. Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Angelina Jolie, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Türkiye'de ikamet izni alınmasına yardımcı olan firmadan akılalmaz reklam! Kimliğe koydukları fotoğrafa inanamayacaksınız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Türkiye'de ikamet izni alınmasına yardımcı olan firmadan akılalmaz reklam! Kimliğe koydukları fotoğrafa inanamayacaksınız - Son Dakika
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