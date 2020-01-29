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Antalya'da "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında 26 bin 908 lira ceza kesildi
6 saat önce
Antalya'da gerçekleştirilen "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında, 26 bin 908 lira ceza verildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:48 Kaynak: AA
Antalya'da gerçekleştirilen "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında, 26 bin 908 lira ceza verildi.
İl Jandarma Komutanlığınca 10.00-16.00 saatleri arasında 320 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 256 büfe, market, bakkal, içkili mekan ve tütün satılan iş yeri kontrol edildi.
Uygulama çerçevesinde 6 bin 165 kişi sorgulandı, 23 şüpheli ise yakalandı. Jandarma ekipleri, 80 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün ve 4 bin 654 içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirirken, 26 bin 908 lira idari ceza uyguladı.
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