Antalya'da "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında 26 bin 908 lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 'Türkiye Duman Uygulaması' kapsamında 26 bin 908 lira ceza kesildi - Son Dakika

Antalya'da "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında 26 bin 908 lira ceza kesildi

6 saat önce

Antalya'da gerçekleştirilen "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında, 26 bin 908 lira ceza verildi.

Antalya'da

Antalya'da gerçekleştirilen "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında, 26 bin 908 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığınca 10.00-16.00 saatleri arasında 320 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 256 büfe, market, bakkal, içkili mekan ve tütün satılan iş yeri kontrol edildi.

Uygulama çerçevesinde 6 bin 165 kişi sorgulandı, 23 şüpheli ise yakalandı. Jandarma ekipleri, 80 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün ve 4 bin 654 içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirirken, 26 bin 908 lira idari ceza uyguladı.

Jandarma, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:48 Kaynak: AA
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