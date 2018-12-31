Son Dakika Haberleri: Antalya'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"

Antalya'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"

1 saat önce

Antalya'da Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda arandığı tespit edilen 20 kişi yakalandı, kontrol edilen araçlardan 22 sürücüye 25 bin lira ceza uygulandı, 5 iş yeri kapatıldı.

Antalya'da
Antalya'da Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda arandığı tespit edilen 20 kişi yakalandı, kontrol edilen araçlardan 22 sürücüye 25 bin lira ceza uygulandı, 5 iş yeri kapatıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünce vatandaşların yoğun olduğu toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler gibi alanlarda "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamada, Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Çevik Kuvvet ve Deniz Limanı ekipleri başta olmak üzere bin 601 personel, bir helikopter ve bir de dedektör polis köpeği görev yaptı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmada 5 bin 64 kişi sorgulandı, arandığı tespit edilen 20 kişi yakalandı, 588 araç kontrol edildi ve 22 araç sürücüsüne 24 bin 921 lira ceza uygulandı. Ayrıca 179 iş yeri kontrol edildi, 9 iş yerine cezai işlem uygulanırken, 5 iş yeri kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:26 Kaynak: AA

Antalya, Huzur, Türkiye, Güncel
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