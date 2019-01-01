Son Dakika Haberleri: Antalya'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"

Antalya'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"

1 saat önce

'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 9' kapsamında Antalya'da bin 601 polis, 1 helikopter, 1 dedektör polis köpeği ile gerçekleştirilen uygulamalarda 5 bin 64 kişi sorgulandı, aranması bulunan 20 kişi ise yakaladı.

Antalya'da
'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 9' kapsamında Antalya'da bin 601 polis, 1 helikopter, 1 dedektör polis köpeği ile gerçekleştirilen uygulamalarda 5 bin 64 kişi sorgulandı, aranması bulunan 20 kişi ise yakaladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 9" Antalya'da da Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Havacılık Şubelerine bağlı bin 601 polis, 1 helikopter, 1 dedektör polis köpeği ile 3 aşama halinde gerçekleştirildi.

5 bin 64 kişi sorgulandı

Antalya giriş/çıkışları ile şehir merkezinde önceden tespit edilen 72 noktada ve 229 umuma açık alanda şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda 5 bin 64 kişi sorgulanırken, arandığı tespit edilen 20 kişi yakalandı. 1 kişi gözaltına alındı, 1 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. 588 araç kontrol edilirken, 22 araca 24 bin 921 TL cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi. 179 işyeri kontrol edildi, 9 işyerine cezai işlem uygulanırken, 5 işyeri ise kapatıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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