Son Dakika Haberleri: Antalya'da "Türkiye Güven Huzur" Uygulaması

Antalya'da "Türkiye Güven Huzur" Uygulaması

13 dakika önce

Antalya'da emniyet ve jandarma ekiplerince "Türkiye Güven Huzur 2019-2" uygulaması gerçekleştirildi.

Antalya'da
Antalya'da emniyet ve jandarma ekiplerince "Türkiye Güven Huzur 2019-2" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan uygulama kapsamında birçok polis biriminin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Ekipler, toplu taşıma araçları, duraklar, otogar, havalimanı, meydan, alışveriş merkezi ile park ve bahçelerde aranan kişiler ve uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere şüpheliler üzerine çalışma yaptı.

Asayiş, narkotik, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinden oluşan 812 personel, 204 ekip, 1 deniz aracı ve hava aracı ile dedektör köpeği uygulamaya katıldı.

Uygulamada, 6 bin 629 kişi sorgulandı, arandığı tespit edilen 41 kişi yakalandı. Araç kontrolünde ise 4 bin 722 lira ceza kesilirken, 232 iş yeri kontrol edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:51 Kaynak: AA

Jandarma, Huzur, Antalya, Türkiye, Güncel
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