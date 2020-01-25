Antalya'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-1)" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-1)' - Son Dakika

Antalya'da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-1)"

6 saat önce

Antalya'da gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-1)" kapsamında 149 araca 193 bin 665 TL para cezası uygulandı, 37 araç trafikten men edildi, 7 adet çalıntı araç yakalandı.

Antalya'da

Antalya'da gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-1)" kapsamında 149 araca 193 bin 665 TL para cezası uygulandı, 37 araç trafikten men edildi, 7 adet çalıntı araç yakalandı. Bir adet tüfek ile esrar ve metamfatemin maddeleri ele geçirildi.


Antalya il genelinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur (2020-1) uygulaması yapıldı. Uygulamaya toplam bin 343 personel, 230 ekip, 2 deniz aracı 2 hava aracı ve 2 dedektör polis köpeği katıldı.


Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 47 sabit uygulama noktası ve 239 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda 21 bin 904 kişi sorgulandı, 97 aranan şahıs yakalandı.


6 bin 138 araç kontrol edildi, 149 araca 193 bin 665 TL para cezası uygulandı, 37 araç trafikten men edildi, 7 adet çalıntı araç yakalandı. Ayrıca 229 işyeri, 71 tekel bayii kontrol edildi, 7 işyerine cezai işlem uygulandı, 245 metruk bina kontrol edildi. Uygulamada ayrıca bir adet tüfek ile esrar ve metamfatemin maddeleri ele geçirildi. - ANTALYA

Türkiye, Antalya, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
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