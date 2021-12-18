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Antalya'da "Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı" başladı - Son Dakika

Antalya'da "Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı" başladı

18.12.2021 16:38
Antalya'da "Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı" başladı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, artık yeşil sertifikalı, doğayla uyumlu yapı sınıfını artırmak, vatandaşın yeni jenerasyona göre yaşam ihtiyacına uygun konut planlamaları yapmak, kentsel dönüşümü ruhu olan şehirlere entegre etmek gerektiğini bildirdi.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, artık yeşil sertifikalı, doğayla uyumlu yapı sınıfını artırmak, vatandaşın yeni jenerasyona göre yaşam ihtiyacına uygun konut planlamaları yapmak, kentsel dönüşümü ruhu olan şehirlere entegre etmek gerektiğini bildirdi.

İMKON tarafından Antalya Kundu tesisler bölgesinde "Büyük ve Güçlü Türkiye'nin İnşası için Çalışıyoruz" temasıyla inşaat sektörünün mevcut sorunları, talepleri ve sektörün 2022'den beklentilerinin ele alındığı "Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı" düzenlendi.

İMKON Genel Başkanı Tellioğlu, çalıştay kapsamında düzenlediği basın toplantısında, yapı sektörünün, işleri olmasının ötesinde deprem riski olan ülkede çürük yapı stoklarının ortadan kaldırılması için de önemli olduğunu söyledi.

Vatandaşın, hak ettiği ölçüde satın alma ya da kiralama yöntemiyle konuta erişim imkanlarının önemli olduğunu vurgulayan Tellioğlu, "Son aylarda bu erişim gittikçe zorlaşmaktadır. Çalıştayımız, sadece sektör sorunlarımız değil, vatandaşın konuta erişimini değerlendirmek hem de afet kapsamındaki kentsel dönüşüm ve risklerin kaldırılması için de önemlidir." diye konuştu.

Tellioğlu, inşaat sektörünün 250 alt sektörü, bu sektörlere bağlı yaklaşık 4 milyon insanı da üretim, istihdam ve katma değer açısından önemli derece ilgilendirdiğini ifade etti.

Çalıştayı önemsediklerini dile getiren Tellioğlu, şunları kaydetti:

"Üç önemli not aldık. Fahiş fiyat artışlarının sadece dövizle, enflasyonla, tedarikle, üretimle izah edilemeyen yönlerine bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor. Stokçuluk yaparak, girdi maliyetinin üzerine kat kat fırsatçılığa dayalı fiyat artışlarının bir an önce kontrol altına alınması lazım. Başta inşaat temel ürünleri olan çimento, demir malzemeleri, cam, alüminyum gibi mamullerde girdi maliyetlerinin en az yüzde 50 ile yüzde 100 arasında fiyat artışı oldu."

Tellioğlu, "Artık yeşil sertifikalı, doğayla uyumlu yapı sınıfını artırmak, vatandaşın yeni jenerasyona göre yaşam ihtiyacına uygun konut planlamaları yapmak, kentsel dönüşümü daha modern, yaşanılabilir, ruhu olan şehirlere göre entegre etmek gerekiyor. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini, dünyada daha geniş, kapsamlı pazarlayabilmek gerekiyor." dedi.

Tahir Tellioğlu, çalıştay sonunda raporlama yaparak sonuç bildirgesi yayınlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye genelinden federasyon ve derneklerin yönetim kurulu üyelerinin katıldığı çalıştay, yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da 'Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı' başladı - Son Dakika


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