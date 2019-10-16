Son Dakika Haberleri: Antalya'da Türkiye Motokros Şampiyonası heyecanı
Son Dakika Spor Antalya'da Türkiye Motokros Şampiyonası heyecanı

Antalya'da Türkiye Motokros Şampiyonası heyecanı

1 saat önce

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 3. ayak yarışı 19-20 Ekim tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Antalya'da Türkiye Motokros Şampiyonası heyecanı, System.String[]

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 3. ayak yarışı 19-20 Ekim tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Kumluca ilçesindeki organizasyona Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Kütahya, Tekirdağ, Ankara, Balıkesir, Uşak, Bursa ve Mersin illerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Bulgaristan'dan sporcular katılacak.

Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü'nün organize edeceği şampiyona, bin 515 metre uzunluğundaki Beykonak Motokros Parkuru'nda düzenlenecek.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 19 Ekim Cumartesi günü teknik kontrollerin ardından serbest çalışmalar ve sıralama antrenmanları yapılacak. Organizasyonda 20 Ekim Pazar günü ise sporcular iki etap halinde start alacak.

Üçüncü ayak yarışları MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85 cc, 65 cc, 50 cc ve Veteran kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Bulgaristan, Türkiye, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan: Suriye halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere karşı mücadele ediyoruz
Volkswagen'in Türkiye yatırımını askıya almasıyla Bulgaristan'ın ardından bir hamle de Romanya'dan geldi Yunanistan'da açılan pankart ve kötü tezahürat sonrası Türk oyuncular sahayı terk etti Recep Tayyip Erdoğan'dan UEFA'ya asker selamı çıkışı: Yapılanı şık bulmuyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 16:20:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Türkiye Motokros Şampiyonası heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]