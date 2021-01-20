Antalya'da turunç ağaçlarının meyveleri hediyelik reçel olacak - Son Dakika

Antalya'da, parklarda, cadde ve sokaklarda kaldırım kenarlarına dikilen turunç ağaçlarının meyveleri hediyelik reçel yapılacak.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede bugüne kadar 15 bin 100'ü ağaç formunda olmak üzere 21 bin 34 turunç dikildi. Ağaçlar meyve vermeye başlarken vatandaşlar da turunçları toplamaya başladı.

Toplanan turunçlar, üretim çalışmalarını Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) sürdüren Antalya Kadın Girişim Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından reçel yapılacak.

Reçeller tadımlık kavanozlarda belediyenin misafirlerine hediye edilecek.