Antalya'da turuncu alarm devam ediyor - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın verilerine göre turuncu renk kategorisinde yüksek riskli iller arasındaki Antalya, son açıklanan veriye göre de yine yüksek riskli iller arasında yer alıyor. PCR test sonucu pozitif sayısı 20-26 Şubat arasında 100 bin kişide 78.92 olan kentte 27 Şubat-5 Mart arasında bu rakam 82.05'e yükseldi.

Koronavirüs salgınında 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasındaki 100 bin kişide görülen vaka sonuçları belli oldu. 20-26 Şubat tarihleri arasındaki verilere göre 100 bin kişide PCR test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 78.92 olan Antalya'da bu sayı 82.05'e yükseldi. Turuncu renk kategorisinde yüksek riskli iller arasındaki Antalya, son açıklanan veriye göre de yine yüksek riskli iller arasında yer alıyor.