Antalya'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

21.07.2022 09:49
Antalya'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 bin 349 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 6 kişi yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 bin 349 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 6 kişi yakalandı.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve grupların deşifre edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalarda 14 Temmuz'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda G.G., N.B., E.B., M.B., Z.T. ve Y.K. isimli şahısların iş yerlerinde, ikametlerinde ve şahısların üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 349 adet sentetik ecza ve hapları kesmek için kullanılan 5 adet makas, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 35 TL ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile yakalanan 6 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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