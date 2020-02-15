Antalya'da üç trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da üç trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da üç trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

6 saat önce

Finike-Elmalı karayolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'da üç trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, System.String[]

Finike- Elmalı karayolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında ise 8 kişi yaralandı.


Finike Elmalı karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden Bilal Uslu (43) yaşamını yitirdi, diğer sürücü Şamil A. hafif yaralandı.


Kaza saat 16.00 sıralarında Finike-Elmalı karayolunun 57'nci kilometresinde meydana geldi. Finike'den Elmalı istikametine seyir halindeki Bilal Uslu yönetimindeki 07 TV 837 plakalı otomobille karşı yönden gelen Şamil A. (46) yönetimindeki 07 VAF 03 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.


Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Finike Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bilal Uslu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan Şamil A.'nın tedavisi sürüyor.


Hastası oldu ama takla attı


Ayrıca Kumluca Antalya Karayolu Belen mevkiinde 07 LH 606 plakalı otomobil virajı alamaması sonucu takla atarak yoldan çıktı. Kazada sürücü Mehmet Ö. ve eşi Şerif Ö. hafif yaralandı. Mehmet Ö.'nün otomobilinin arkasında, "parası olan değil hastası olan biner" yazdığı görüldü.


Şarampole yan yattı


Yine Kumluca Antalya karayolu Kumluca çıkışında meydana gelen trafik kazasında ise Ahmet Akkan'ın (20) kullandığı 07 ABF 207 plakalı minibüs hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilince takla attı. Şarampole yan yatan minibüste bulunan 7 kişiden 3'ü hafif yaralandı. Yaralılar hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. - ANTALYA

Elmalı, Finike, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
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