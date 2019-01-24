Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uçaklar Beşik Gibi Sallandı

Antalya'da Uçaklar Beşik Gibi Sallandı

1 saat önce

Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz yönde etkiledi.

Antalya'da Uçaklar Beşik Gibi Sallandı, System.String[]
Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Havalimanına iniş yapmak için alçalan uçaklar rüzgar nedeniyle beşik gibi sallandı.

Antalya'da dün akşam başlayan şiddetli rüzgar, bugün etkisini daha fazla göstermeye başladı. Saatteki hızı 61 kilometreye kadar çıkan rüzgar hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar yüzünden Antalya Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan uçaklar adeta beşik gibi salladı. Uçaklar piste güçlükle inebildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:15 Kaynak: İHA

Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesinin Öldürüldüğüne Şahit Olan 8 Yaşındaki Çocuk, Mahkemede Katilin Kim Olduğunu Açıkladı Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:43:22. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uçaklar Beşik Gibi Sallandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]