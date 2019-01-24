Antalya'da Uçaklar Beşik Gibi Sallandı

Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz yönde etkiledi.

Antalya'da etkili olan şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Havalimanına iniş yapmak için alçalan uçaklar rüzgar nedeniyle beşik gibi sallandı.



Antalya'da dün akşam başlayan şiddetli rüzgar, bugün etkisini daha fazla göstermeye başladı. Saatteki hızı 61 kilometreye kadar çıkan rüzgar hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar yüzünden Antalya Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan uçaklar adeta beşik gibi salladı. Uçaklar piste güçlükle inebildi. - ANTALYA

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