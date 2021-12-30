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Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi

30.12.2021 11:56
Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün 'Kırmızı kod' uyarısında bulunduğu Antalya'da 3 katlı bir binanın çatısının duvarı araçların üzerine düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün 'Kırmızı kod' uyarısında bulunduğu Antalya'da 3 katlı bir binanın çatısının duvarı araçların üzerine düştü. 4 aracın zarar gördüğü olayda ortalık savaş alanına dönerken, deprem olduğunu düşünüp dışarı bakan vatandaşlar gördüklerine inanmakta zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aşırı yağış ve fırtına nedeniyle Antalya'nın Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerine 'kırmızı kod' uyarısı yaparken, merkeze de uyarı yapmıştı. Dün gece saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2184 Sokak'taki 3 katlı bir binanın çatısının duvarı uçtu. Duvarda bulunan tuğla, beton ve mermer parçalarının uçması ile 4 araçta maddi zarar meydana geldi. Binanın bahçesi ise adeta savaş alanına döndü. Olayda binanın duvarındaki bazı klima motorlarının da yerinden koptuğu gözlemlendi. Sabah gördükleri karşısında adeta hayatlarının şokunu yaşayan bina sakinleri ise gördüklerine inanmakta güçlük geçti.

"Deprem olduğunu düşündüm"

Penceren gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşayan Nurgül Kılıç, "Saat 05.00 sıralarında bir gürüldü ile uyandım. Deprem olduğunu düşündüm. Benim de tam camımım önünde oldu. Sonra balkona koştum bir baktım, balkon göçtü sandım. Komşulara haber verdim. Çatıda bir bölge uçmuş neresi bilmiyorum" sözlerine yer verdi.

"Şuan en az 20-30 bin TL zararım var"

Abdurrahman Öztürk ise "Gece bir gürültü geldi, şimşek düştü sandık. Bizim aracın alarmı çaldı. Pencereden bakınca bir şey göremedim. Aşağı indik aracın bu halini gördüm. Çatı göçmüş. Çatı araçların üzerine düşmüş. Polise haber verdik. Tutanak tutuldu. 4 araçta hasar var. Beyaz araç bana ait. Şuan en az 20-30 bin TL zararım var. Kaput göçmüş, motor zarar görmüş. Böyle bir şey beklemiyorduk. Nasıl oldu biz de anlamadık. Kırmızı uyarı vardı ama çatının göçeceğini bilemedik. İyi ki gece oldu. Burada bir insan olduğunu düşünür müsünüz?" dedi. - ANTALYA

Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi

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Meteoroloji, Tragger, Antalya, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da uçan çatı duvarı 4 aracın üzerine düşerek ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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