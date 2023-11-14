 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Genç kız, arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu - Son Dakika

Genç kız, arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu

Genç kız, arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu
14.11.2023 16:02  - Güncelleme: 16:37

Antalya'da, 26 yaşındaki Eslem Zehra Kızıltuna arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla boynundan asılı halde bulundu. Olayın ardından yapılan incelemelerde, odadaki televizyon sehpası üzerine rujla "Herkesin canı cehenneme" yazıldığı ve rujun da Kızıltuna'nın cebinden çıktığı belirlendi.

Antalya'da arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulunan Eslem Zehra Kızıltuna'nın (26) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kızıltuna'nın bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla 'Herkesin canı cehenneme' yazıldığı, bu rujun da genç kadının cebinden çıktığı öğrenildi.

ÜÇLÜ PRİZ KABLOSUYLA ASILI HALDE BULUNDU

Kemer ilçesinde yaşayan Eslem Zehra Kızıltuna, 27 Ekim gecesi, bir arkadaşıyla Kuzdere Mahallesi'nde oturan arkadaşı M.A.A.'nın evine gitti. Saat 08.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.A.A., uyandığında, evin kullanılmayan odasında Eslem Zehra Kızıltuna'yı üçlü priz kablosuyla boynundan asılı bulduğu ihbarında bulundu.

Eslem Zehra'nın ölü bulunduğu odadaki sehpaya rujla 'Herkesin canı cehenneme' yazılmış

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kontrolde Kızıltuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna'nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eslem Zehra Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Eslem Zehra'nın ölü bulunduğu odadaki sehpaya rujla 'Herkesin canı cehenneme' yazılmış

"HERKESİN CANI CEHENNEME"

Soruşturma sürerken, Kızıltuna'nın ölü bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla, "Herkesin canı cehenneme" yazıldığı, rujun da Kızıltuna'nın cebinden çıktığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kız, arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:50 ABD enflasyonu ekimde beklentilerin altında kaldı
16:50 Dilan Polat ve Engin Polat çifti, Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin davadan da tutuklandı
16:33 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 900 liraya yükseldi
16:29 Real Madrid'de Ancelotti ve futbolcular, Arda Güler bunalıma girmesin diye seferber oldu
16:06 Henüz 5 yaşındaydı! Yürüyerek girdiği diş kliniğinden cansız bedeni çıktı
16:02 Genç kız, arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu
15:50 Şikayetçi olduğu Polat ailesi hakimliğe sevk edildi, Banu Parlak göbek atıp kutlama yaptı
15:47 Burak Yılmaz'ın Aboubakar iddiasını Beşiktaş yalanladı: Sakatlık yüzünden oynamadı
15:35 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çökertilen Sarallar çetesinin işlediği suçları tek tek listeledi
15:32 İstanbul'da düğün salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde kullanımı yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2023 17:35:02. #1.13#
SON DAKİKA: Genç kız, arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement