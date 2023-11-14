Genç kız, arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu

Antalya'da arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulunan Eslem Zehra Kızıltuna'nın (26) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kızıltuna'nın bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla 'Herkesin canı cehenneme' yazıldığı, bu rujun da genç kadının cebinden çıktığı öğrenildi.

ÜÇLÜ PRİZ KABLOSUYLA ASILI HALDE BULUNDU

Kemer ilçesinde yaşayan Eslem Zehra Kızıltuna, 27 Ekim gecesi, bir arkadaşıyla Kuzdere Mahallesi'nde oturan arkadaşı M.A.A.'nın evine gitti. Saat 08.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.A.A., uyandığında, evin kullanılmayan odasında Eslem Zehra Kızıltuna'yı üçlü priz kablosuyla boynundan asılı bulduğu ihbarında bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kontrolde Kızıltuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna'nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eslem Zehra Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

"HERKESİN CANI CEHENNEME"

Soruşturma sürerken, Kızıltuna'nın ölü bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla, "Herkesin canı cehenneme" yazıldığı, rujun da Kızıltuna'nın cebinden çıktığı belirtildi.