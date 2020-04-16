Antalya'da ücretsiz maske dağıtım tarihi belli oldu - Son Dakika
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Antalya'da ücretsiz maske dağıtım tarihi belli oldu

6 saat önce

İstanbul ve Ankara'dan sonra Antalya'da da eczaneler aracılığıyla 20-65 yaş arası vatandaşa ücretsiz maske dağıtılacak.

Antalya'da ücretsiz maske dağıtım tarihi belli oldu, System.String[]

İstanbul ve Ankara'dan sonra Antalya'da da eczaneler aracılığıyla 20-65 yaş arası vatandaşa ücretsiz maske dağıtılacak. Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, maskelerin hafta başından itibaren temin edileceğini açıkladı.

İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir ve Antalya'daki eczanelerde de ücretsiz maske dağıtımı başlıyor. Vatandaş, cep telefonuna gönderilen kısa mesajla en yakın eczaneden maske temin edebilecek. Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonrasında, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılması kararı ile maskeler, Antalya'daki dağıtım kuruluşlarına hafta başından itibaren ulaştırılacak.

Hafta başından itibaren başlayacak

Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği iş birliğiyle İstanbul ve Ankara'da başlayan eczaneler üzerinden ücretsiz maske dağıtımı hafta başından itibaren Antalya'da da başlayacak. Bu kapsamda Antalya'daki eczanelerde bulunan bütün maskeler ecza depolarında toplandı. Sağlık Bakanlığı tarafından kente gerekli maske temini sağlandıktan sonra dağıtım tek merkezden programlanacak. Uygulama, eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.

Her eczaneye 500 maske

Maske dağıtım süreci ile ilgili bilgi veren Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, "Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alındı. Antalya için sevkiyat yapıldı, pazartesi elimize ulaşmasını bekliyoruz. Her eczaneye 500 adet maske verilecek" dedi.

Cep telefonuna maske kodu geliyor

Eczanelerden ya da PTT aracılığıyla dağıtılan ücretsiz maske için başvuru işlemi e-Devlet veya EPTTAvm aracılığıyla yapılabiliyor. Cep telefonlarına maske kodu gelen vatandaşların eczanelerden teslim alabileceği ücretsiz maske, PTT'den başvuru yapanlar içinse kargo görevlileri tarafından getirilecek. Eczanelerde başlayan ücretsiz maske uygulamasında, vatandaşların cep telefonlarına kod gelmeden eczanelere gelmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Maske kodu nasıl alınır?

e-Devlet üzerinden maske başvurusu için sayfanın altında yer alan linke tıklanması gerekiyor. Linke açılınca TC kimlik numarası, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgileri giriliyor. Sonraki adımda güvenlik sorusu olan matematik işlemi cevaplanıyor. Ardından "Maske siparişi ver" butonuna basılıyor. İstenildiği takdirde "Aile bireyi ekle" butonuna basılarak aile bireylerine de 5 adet maske siparişi verilebiliyor. İşlem tamamlandığında maske kodu, cep telefonlarına bakanlık tarafından gönderiliyor. - ANTALYA

İstanbul, Antalya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:33 Kaynak: İHA

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