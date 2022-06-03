Uçurum kenarındaki kişinin ölümü şüpheli bulundu - Son Dakika
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Uçurum kenarındaki kişinin ölümü şüpheli bulundu

03.06.2022 21:21

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kişi, uçurum yakınında ölü bulundu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kişi, uçurum yakınında ölü bulundu.

İlçeye bağlı Güver Uçurumu seyir terası yakınlarındaki bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 40'lı yaşlardaki erkek şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Uçurum kenarındaki kişinin ölümü şüpheli bulundu
Uçurum kenarındaki kişinin ölümü şüpheli bulundu
Uçurum kenarındaki kişinin ölümü şüpheli bulundu
Uçurum kenarındaki kişinin ölümü şüpheli bulundu
Uçurum kenarındaki kişinin ölümü şüpheli bulundu
Uçurum kenarındaki kişinin ölümü şüpheli bulundu
Uçurum kenarındaki kişinin ölümü şüpheli bulundu
Uçurum kenarındaki kişinin ölümü şüpheli bulundu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uçurum kenarındaki kişinin ölümü şüpheli bulundu - Son Dakika

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