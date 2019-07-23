Antalya'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
21 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:47 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Mehmet Gülen
(58) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yaylakonak
Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırılan Mehmet Gülen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.
Otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı Otomobiliyle yayalara çarpan sürücü 2 kişinin ölmesine, 1 çocuğun da yaralanmasına neden oldu Mahalle arasında ezilmiş halde bulunan 3 metrelik su yılanı korku yarattı Antalya'da konser verecek olan Jennifer Lopez, Türk yetkililere abartmama uyarısında bulundu