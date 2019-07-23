Son Dakika Haberleri: Antalya'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Antalya'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

21 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Gülen (58) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yaylakonak Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Mehmet Gülen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.
Mehmet Gülen, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:47 Kaynak: AA
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