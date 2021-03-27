Antalya'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Yakut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan Yakut, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı.

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