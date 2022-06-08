Antalya'da uçuruma düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da uçuruma düşen kişi kurtarıldı

08.06.2022 17:07
Antalya'da uçuruma düşen kişi kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaklaşık 20 metrelik uçuruma düşen kişi ekiplerce kurtarıldı.

Beycik Mahallesi Şelale mevkisinde elektrik panolarını kontrol eden görevli M.G, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde ayağının kayması sonucu uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.G, ekiplerin ortak çalışmasıyla uçurumdan çıkarıldı.

Sağlık ekibince Kemer Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı! Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı! 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
Kaynak: AA

Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uçuruma düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi
16:18 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
16:12 İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı
16:08 Ukrayna'da öğrenciler harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular! Hatıra fotoğrafları çekilirken duygusal anlar yaşandı
15:52 Ozan Tufan, Fenerbahçe macerasının sonuna geldi! Yeni takımı çok şaşırtacak
15:47 Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker devrildi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 17:14:00. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da uçuruma düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement