Antalya'da uçuruma yuvarlanan kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Antalya'da uçuruma yuvarlanan kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi

10.11.2020 22:20
Antalya'da uçuruma yuvarlanan kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi, System.String[]

Antalya'da Cehennem Deresi mevkiinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Antalya'da Cehennem Deresi mevkiinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Korkuteli-Antalya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli'nden Antalya istikametine giden Selçuk Şentürkoğlu (37) idaresindeki 07 LST 741 plakalı kamyonet, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu Cehennem Deresi'ne uçtu. Kazada araç sürücüsü Selçuk Şentürkoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren Selçuk Şentürkoğlu otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA

Antalya'da uçuruma yuvarlanan kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi

Korkuteli, Kamyonet, Antalya, Selçuk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da uçuruma yuvarlanan kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika


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