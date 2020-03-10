Antalya'da uçurumda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Antalya'da uçurumda erkek cesedi bulundu.
Konyaaltı ilçesi Feslikan yaylasındaki yazlık evine 07 F 6882 plakalı motosikletle giden Musa Şahin'den (70) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Yapılan aramada, Şahin ve kullandığı motosikleti yol kenarındaki uçurumda bulundu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Şahin'in, Muratpaşa ilçesi Boynuzlukuyu Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.