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Antalya'da ucuz araba vaadiyle 'kapora' dolandırıcılığına 8 tutuklama

1 saat önce

Antalya'da internet üzerinden satışa çıkardıkları hayali otomobiller üzerinden kapora alıp, müşterileri 2 ile 5 bin arasında dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü eski polis, 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Antalya'da ucuz araba vaadiyle 'kapora' dolandırıcılığına 8 tutuklama, System.String[]
Antalya'da internet üzerinden satışa çıkardıkları hayali otomobiller üzerinden kapora alıp, müşterileri 2 ile 5 bin arasında dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü eski polis, 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, otomobil almak isterken mağdur olan 25 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurusuyla ortaya çıktı. Şikayetleri dinledikten sonra 4 aylık teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Antalya'da 15, İstanbul'da 2 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 3'ü eski polis, 15 çete üyesi gözaltına alındı. İstanbul'da yakalanan ve birinin çete lideri olduğu ileri sürülen 2 şüpheli de Antalya'ya getirildi. İstanbul'da yakalanan ve çete lideri olduğu iddia edilen V.K.'nin 50 suçtan arandığı, ancak son operasyona kadar bir türlü yakalanamadığı tespit edildi. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte sürücü belgesi, sahte kimlik ile 2 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ve bir miktar para ele geçirildi. Şüpheliler arasındaki kadının hesap işlerini yürüttüğü belirlendi. Ayrıca şüphelilerin polis yelekleri giyip, gittikleri Antalya'daki bir iş yerinde arama yaptıkları, bu sırada buldukları 50 bin lirayı aldıkları da ileri sürüldü.

8 tutuklama

Çetenin filolardan almış gibi yaptıkları otomobilleri ucuza satışa çıkardıkları ve müşterileri 2 ile 5 bin lira arasında kapora alarak dolandırdıkları öğrenildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.K. ile birlikte U.K., M.G., C.G., H.D., L.Ö., M.A. ve C.A. tutuklanırken, diğer 7 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:02 Kaynak: İHA
İstanbul, Polis, Antalya, 3. Sayfa
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