Antalya'da ucuz ekmek satıldığı için fırına tüfekle ateş eden zanlıya "ev hapsi" - Son Dakika
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Antalya'da ucuz ekmek satıldığı için fırına tüfekle ateş eden zanlıya "ev hapsi"

09.06.2022 16:10
Antalya'da ucuz ekmek satıldığı için fırına tüfekle ateş eden zanlıya "ev hapsi"

Antalya'da ucuz ekmek sattığı gerekçesiyle bir fırına av tüfeğiyle ateş ettiği için gözaltına alınan şüpheli, "ev hapsi" tedbiriyle serbest bırakıldı.

Antalya'da ucuz ekmek sattığı gerekçesiyle bir fırına av tüfeğiyle ateş ettiği için gözaltına alınan şüpheli, "ev hapsi" tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kepez ilçesinde O.S'ye ait fırına av tüfeğiyle ateş eden ettikten kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanan İ.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince hakkında ilk duruşmaya kadar "konutu terk etmeme" adli kontrol kararı verilen zanlı, serbest bırakıldı.

Fırıncı olduğu öğrenilen İ.A, ekmeği 4 lira yerine 2 lira 25 kuruşa sattığı gerekçesiyle O.S'nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki fırınına dün av tüfeğiyle bir el ateş etmişti. Olaydan sonra kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da ucuz ekmek satıldığı için fırına tüfekle ateş eden zanlıya 'ev hapsi' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da ucuz ekmek satıldığı için fırına tüfekle ateş eden zanlıya "ev hapsi" - Son Dakika
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