Fırıncı olduğu öğrenilen İ.A, ekmeği 4 lira yerine 2 lira 25 kuruşa sattığı gerekçesiyle O.S'nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki fırınına dün av tüfeğiyle bir el ateş etmişti. Olaydan sonra kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.

Antalya 'da ucuz ekmek sattığı gerekçesiyle bir fırına av tüfeğiyle ateş ettiği için gözaltına alınan şüpheli, "ev hapsi" tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da ucuz ekmek satıldığı için fırına tüfekle ateş eden zanlıya 'ev hapsi' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.