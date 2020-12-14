Antalya'da Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu

14.12.2020 21:13
Antalya'da Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu, System.String[]

Antalya'da yalnız yaşayan Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu.

Antalya'da yalnız yaşayan Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu.

Fener Mahallesi 1988 Sokak'taki Orkide Apartmanı'nın birinci katında yalnız yaşadığı belirtilen Ukraynalı Karina Demchenko'dan (40) 10 gündür haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Demchenko'yu evde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Servis ekipleri, Demchenko'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemede, evdeki klimanın soğuk ayarında çalışır halde olduğu tespit edildi.

Demchenko'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Fener Mahallesi, Antalya, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika


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