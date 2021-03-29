Antalya'da Ukraynalı kadını öldürdüğü öne sürülen sanık, müebbet hapis istemiyle yargılanacak - Son Dakika

Antalya'da Ukraynalı kadını öldürdüğü öne sürülen sanık, müebbet hapis istemiyle yargılanacak

29.03.2021 17:33
Antalya'da Ukraynalı kadını öldürdüğü öne sürülen sanık, müebbet hapis istemiyle yargılanacak, System.String[]

Antalya'da Ukraynalı kadını öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Antalya'da Ukraynalı kadını öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosunca, sanık Erhan R. hakkında müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olayın ayrıntılarına yer verilen iddianamede, sanığın hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izinli olarak tahliye edildiği belirtildi.

Sanığın sosyal medyadan Karina Demchenko ile arkadaşlık kurduğu ve ikilinin arasında ilişkinin olduğu ifade edilen iddianamede, maktulün ikametinde yalnız yaşadığı ve sanığın da bu eve girip çıktığı vurgulandı.

İddianamede, sanığın, Demchenko'nun kendisine hayat kadını olduğunu söylemesi üzerine sinirlendiğini ve kadını boğarak öldürdüğünü anlattığı kaydedildi.

Sanığın, cinayet sonrası kadının bilgisayar, cep telefonu ve anahtarını alarak evden çıktığı belirtilen iddianamede, yakınlarının maktule 10 gün boyunca ulaşamaması üzerine, cesedin evde çürümüş olarak bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde 14 Aralık 2020'de yalnız yaşayan Ukraynalı Karina Demchenko'dan (40) 10 gündür haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirmiş, adrese giden ekipler ise Demchenko'yu ağzı bantlanmış bir şekilde ölü olarak bulmuştu. Evde klimanın açık olması, polis ekibinin dikkatini çekmişti. Polisler, kadının en son Erhan R. ile görüştüğünü tespit etmiş, gözaltına alınan Erhan R. cinayeti itiraf etmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cinayet, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da Ukraynalı kadını öldürdüğü öne sürülen sanık, müebbet hapis istemiyle yargılanacak - Son Dakika


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