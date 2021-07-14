Antalya'da Ukraynalı kadının katil zanlısına müebbet hapis cezası - Son Dakika

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 'nde yalnız yaşayan Ukraynalı Karina Demchenko'dan (40) 10 gündür haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirmiş, 14 Aralık 2020'de adrese giden ekipler Demchenko'yu ağzı bantlanmış şekilde ölü bulmuştu. Evde klimanın açık olması, polis ekibinin dikkatini çekmiş, kadının en son görüştüğü Erhan R. gözaltına alındığında suçunu itiraf etmişti.

Cinayeti işlemediğini iddia eden Erhan R, beraatine karar verilmesini talep etti.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erhan R, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Antalya 'da Ukraynalı kadını boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Elon Musk ile Razer CEO'su arasında oyuncu koltuğu düellosu! Razer CEO'sundan Musk'ın imalı paylaşımına yanıt gecikmedi

Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı

Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor

Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum

Bu aşk çok konuşulacak! Murat Dalkılıç Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı