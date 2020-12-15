Antalya'da Ukraynalı kadının ölü bulunmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Yapılan incelemede, evdeki klimanın soğuk ayarında çalışır halde olduğunun tespiti üzerine cinayet ihtimali üzerinde yoğunlaşılmıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Demchenko'nun yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin cinayeti "kıskançlık" yüzünden işledikten sonra cesedin kokmaması için klimanın soğuk ayarını açarak evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen E.R'yi gözaltına aldı.

Muratpaşa ilçesinde evinde ölü bulunan Ukraynalı Karina Demchenko'nun adli tıp morgunda yapılan otopside boğularak öldürüldüğünün tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Antalya'da yalnız yaşayan Ukraynalı kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

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