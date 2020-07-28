Antalya'da Ukraynalı turist otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Otel çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 03:33

Kaynak: AA

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