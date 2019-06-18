Son Dakika Haberleri: Antalya'da Ukraynalı turiste babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da Ukraynalı turiste babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltı

53 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Ukraynalı turist, kaldıkları otel odasında tartıştığı babasını döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Antalya'da Ukraynalı turiste babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Ukraynalı turist, kaldıkları otel odasında tartıştığı babasını döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre İncekum Mahallesi'nde oğlu M. Darmenke (23) ile tatil yapan baba Yurii Darmenke (80), oğlunun dün kaldıkları otele gelmemesi üzerine yetkililere haber verdi.
Jandarma ekiplerince İncekum Mahallesi'nde gezerken bulunan ve otele getirilen M. Darmenke bir süre sonra babasıyla tartıştı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlı, babasına saldırdı. Gürültü nedeniyle odaya gelen otel görevlileri kavgaya müdahale etti.
Olay yerine çağrılan 112 acil ekipleri, yere yığılan babanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ceset savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M. Darmenke'nin, karakolda tercüman aracılığı ile verdiği ifadesinde, "Babam ile aramızda devamlı problem yaşamaktaydım. Anlaşamazdık. Çıkan tartışmada babamı şeytan olarak gördüm ve içindeki şeytanı çıkartmak için kendisine yumruk vurarak yere düşürdüm." dediği belirtildi.
Zanlı karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:32 Kaynak: AA
Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 2 günde 78'e ulaştı Görenlerin nutku tutuldu! Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma çıktı: 13 ölü Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 20:25:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Ukraynalı turiste babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]