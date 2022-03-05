Antalya'da Ukraynalılardan Rusya protestosu - Son Dakika

Antalya'da Ukraynalılardan Rusya protestosu

300 kişi Rusya'nın ülkelerine başlattığı operasyonu protesto etti

ANTALYA - Antalya'da yaşayan yaklaşık 300 kişilik Ukrayna vatandaşı, Rusya'nın ülkelerine başlattığı operasyonu protesto etti. Protesto sırasında duygusal anlar yaşayan bazı Ukraynalıları, yakınları teselli etti.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 10'uncu güne gelindi. Ülkelerindeki savaş devam ederken, Antalya'da yaşayan Ukraynalılar bir kez daha Cumhuriyet Meydanında bir araya gelerek, saldırıları protesto etti.

Grup adına açıklamalarda bulunan Akdeniz Ukrayna Derneği Başkanı Natalia Karaca, "Ukrayna'ya karşı resmen geniş kapsamlı bir savaş yürütülüyor. Hukuku ihlal etmeye devam ediyorlar" sözlerine yer verdi.

"NATO'dan hava sahamızı Rus uçaklarından ve füzelerinden korumasını istiyoruz"

Karaca açıklamasının devamın ise şöyle konuştu: "Ukraynalıların Türk halkının desteğini hissettikleri için derin müteşekkiriz. Türkler bizim gerçek kardeşlerimizdir. Kardeş Türkiye'nin ülkemize verdiği destek için teşekkür ederiz. Ukrayna bu savaşı çoktan kazandı, bu toplu katliamı durdurun. NATO'dan hava sahamızı Rus uçaklarından ve füzelerinden korumasını istiyoruz. Ukrayna için barış istiyoruz. Sadece vatanımızın değil aynı zamanda tüm dünyanın ve Türkiye'nin de korunmasını istiyoruz.