Antalya'da ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan 43 kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan 43 kişi yakalandı

02.06.2022 09:44
Antalya'da ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan 43 kişi yakalandı

Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 43 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 43 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya il Jandarma Komutanlığı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yalnız Mahallesi, Kapıçayı mevkiinde 43 kişinin ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit etti. 43 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan 43 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan 43 kişi yakalandı - Son Dakika
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