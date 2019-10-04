Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uluslararası Satranç Turnuvası protokolü imzalandı
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Antalya'da Uluslararası Satranç Turnuvası protokolü imzalandı

1 saat önce

Konyaaltı Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu, Antalya'da Uluslararası Satranç Turnuvası için iş birliği kararı aldı.

Antalya'da Uluslararası Satranç Turnuvası protokolü imzalandı, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu, Antalya'da Uluslararası Satranç Turnuvası için iş birliği kararı aldı.

Organizasyona ilişkin protokolü, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay imzaladı.

Saygılı, Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde 17-22 Kasım'da düzenlenmesi planlanan turnuvanın hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de turnuvada 65 bin lira ödül dağıtılacağını bildirdi.

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:58 Kaynak: AA
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