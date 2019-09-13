Antalya'da UMKE bölge eğitim tatbikatı başladı

Tatbikata Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı DEGAK-8 özel timi ile AFAD ekiplerinin de destek verdiğini anlatan Sarık, "Tatbikatımız süresince dağda, suda, trafik kazalarında, enkazda olası olaylara eş değer hazırlanan senaryolarla eğitimler verilecek." dedi.

Personelin olası durumlarda müdahalede beceri kazanmasını amaçladıklarını aktaran Sarık, Antalya, Burdur ve Isparta'dan katılımcılarla düzenledikleri "16. Bölge Eğitim Tatbikatı"nın önemli olduğunu kaydetti.

UMKE eğitim sorumlusu Mustafa Enes Sarık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gün sürecek eğitim kampında teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimler verileceğini söyledi.

Antalya Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek eğitim tatbikatında, senaryolarla trafik kazası, enkaz, su üstü kurtarma, UMKE survivor, yön bulma oryantring ve dağda kurtarma etaplarında eğitimler verilecek.

Mavikent Mahallesi Kazanova mevkisinde başlayan eğitime, UMKE Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya, Burdur ve Isparta 'da görevli 30'u eğitmen 114 personel katıldı.

Antalya 'nın Kumluca ilçesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) katılımıyla düzenlenen arama ve kurtarma bölge eğitim tatbikatı başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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