Antalya'da umut veren olay! Yeni güne yağmurla merhaba dediler - Son Dakika

11 gündür yangınlarla boğuşan Antalya'da bu sabah vatandaşlar sevinçle uyandı. Kent merkezinin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden beri yağmur etkili oldu. İşte giderken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı.

VATANDAŞLAR DURUMDAN MEMNUN

Orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgede sağanak etkili olması vatandaşları mutlu etti. Bir vatandaş, yangınların kendilerini çok üzdüğünü ancak yağmuru görünce mutlu olduğunu ifade etti.

YAĞMUR, MANAVGAT VE GÜNDOĞMUŞ İLÇELERİNDE DE UĞRAYACAK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı bulutlu, merkezde aralıklarla sağanak etkili olacak. Öğleden sonra Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde, akşam saatlerinde ise Alanya'da yağışların etkisini sürdürmesi, yarından itibaren sıcaklıkların tekrar 38 derecelerin üzerine çıkması bekleniyor.

İşte Antalya'dan görüntüler:



