Antalya'da üniversite adayları YKS öncesi moral ve motivasyon kampında buluştu

Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda "Gençlere sınav öncesi moral motivasyon kampı" düzenlendi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi gerçekleştirilen kampa, Antalya'nın ilçelerinde yaşayan gençler katıldı.

Üniversite adayları, golf, tenis, dart, geleneksel Türk okçuluğu, bocce, mas güreşi, matrak, halat, halı saha, voleybol, basketbol, koordinasyon parkuru gibi çeşitli spor etkinliklerine katıldı.

Ayrıca uzman psikolog, sınavda huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, sınav kaygılarını yenme üzerine gençlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, gençlerin sınav kaygılarından uzaklaşıp stres atmalarını amaçladıklarını belirtti.

Gençlerin gelecek için emin adımlarla ilerlemesi gerektiğini kaydeden Gürhan, "Yaşanabilir bir gelecek için katılımcı, üretken, inançlı gençlere ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Gürhan, gençlik merkezlerinde ücretsiz gerçekleştirilen sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılmaları için gençleri davet etti.