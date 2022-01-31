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Antalya'da üniversite öğrencisi kızın öldürülmesiyle ilgili sanığın yargılaması sürüyor - Son Dakika

Antalya'da üniversite öğrencisi kızın öldürülmesiyle ilgili sanığın yargılaması sürüyor

31.01.2022 15:18
Antalya'da üniversite öğrencisi kızın öldürülmesiyle ilgili sanığın yargılaması sürüyor

Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili davanın ikinci celsesi başladı.

Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili davanın ikinci celsesi başladı.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.M.A, Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil olurken, müştekiler Mezide, Mustafa ile Ezgi Haytaoğlu, taraf avukatları, farklı illerden gelen baro avukatları ve bazı dernek temsilcileri salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık M.M.A, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi. Sanığın savunmasını yaptığı sırada bir müştekinin laf atması üzerine mahkeme başkanı bu kişiyi salondan çıkardı.

Çıkışa doğru ilerleyen müşteki yakınları ile mahkeme salonunun girişinde bekleyen sanık yakınları arasında arbede yaşandı. Kavga, araya giren görevli polislerce engellendi.

Yaşananların ardından Azra'nın annesi Mezide ve babası Mustafa Haytaoğlu, sanığın avukatına tepki gösterdi.

Sanık avukatı Mehmet Ali Başaslan, olayda cinsel saldırı olmadığının raporlarla kanıtlandığını ileri sürdü.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Kovid-19'a yakalandığını hatırlatan Başaslan, "Ancak maktulün Kovid-19 hastası olduğu için ölüm gerçekleşmiş olabilir. Azra'nın ölmeden saatler önce müvekkilime attığı ses kaydı var. Azra, bu kayıtta ruhsal durumunu anlatmıştır. Azra'nın kendi yaşadıklarını kaleme aldığı bir de mektup var. Mektupta, kendi el yazısıyla 'Bu mektubu arkadaşlarıma ve ağabeylerime bıraktım yeri geldiğinde kullanılacak.' demektedir. Bunun da dikkate alınmasını istiyoruz. Müvekkilimin adil bir şekilde yargılanmasını istiyoruz. Biz halen kasten değil taksirle adam öldürme olduğunu öne sürüyoruz. Çünkü müvekkilim maktule yardım etmiştir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı duruşmaya ara verdi.

Olay ve iddianame

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamadıklarını bildiren Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan M.M.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Haytaoğlu'nun cenazesi, 4 Ağustos'ta Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verilmişti.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Haytaoğlu'nu öldürdüğü öne sürülen M.M.A. hakkında, "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Nitelikli cinsel istismar", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit" ile "Hırsızlık" suçlarından 29 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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Azra Gülendam Haytaoğlu, Üniversite, Mahkeme, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da üniversite öğrencisi kızın öldürülmesiyle ilgili sanığın yargılaması sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da üniversite öğrencisi kızın öldürülmesiyle ilgili sanığın yargılaması sürüyor - Son Dakika
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