Son Dakika Haberleri: Antalya'da üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin davada karar
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Antalya'da üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin davada karar

47 dakika önce

Antalya'da üniversite öğrencisinin restoranda silahla öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 sanık, 4 yıl 6 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Antalya'da üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin davada karar, System.String[]

Antalya'da üniversite öğrencisinin restoranda silahla öldürülmesiyle ilgili yargılanan 3 sanık, 4 yıl 6 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık kardeşler Bülent ve Erdal Keme ile tutuksuz sanık Veli Kaya ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Bülent Keme, kendilerine yönelik bıçaklı saldırının gerçekleştiğini ve savunma amacıyla havaya ateş açtığını öne sürdü.

Keme, olayda kimseyi öldürme niyetinin olmadığını savundu.

Sanıklardan Erdal Keme ise çorba içmek için gittikleri bir mekanda istenmeyen bir nedenle tartışma çıktığını belirterek, "Karşı taraf eline ne geçtiyse çatal, bıçak ve kaşık fırlatmaya başladı. Ağabeyimin yanında bulunmanın suç teşkil etmediğini düşünüyorum, beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Veli Kaya da olayın kendiliğinden geliştiğini ve orada bulananlardan birinin "Ayağımıza mı sıkacaksın" sözleri üzerine, "Kafanıza sıkarız" karşılığını verdiğini, ancak gruba yönelik bir tehditte bulunmadığını iddia etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Bülent Keme'yi "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, Erdal Keme'yi de "azmettirme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıklardan Veli Kaya'ya ise "tehdit" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vererek, kaçma ve suçun tekrarlanma şüphesi nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi'ndeki bir restoranda, 24 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Muratcan Öztürk, silahla öldürülmüştü. Olayla ilgili yakalanan Bülent ve Erdal Keme kardeşler ile Veli Kaya hakkında dava açılmıştı.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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