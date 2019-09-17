Antalya'da üniversitelinin kiralık ev çilesi

ANTALYA'da, akademik yılın başlangıcıyla öğrenciler ev arayışına girdi. Akdeniz Üniversitesi'nin karşısında bulunan Kültür Mahallesi'nde ev aramayı tercih eden öğrenciler, geçen yıla göre yüzde 30 oranında kira artışıyla karşılaştı. Evleri eşyasız kiralayan öğrenciler, çözüm için uygun fiyata ürün satan spotçulara yöneldi.

2019-2020 akademik yılının açılışıyla üniversitede okuyan öğrenciler ev arayışına geçti. Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler yurtların dolmasıyla üniversite yakınlarında ev tutmaya başladı. Öğrencilerin ev tercihi genellikle Kültür Mahallesi oldu. Kültür Mahallesi'nde çalışan emlakçı Levent Kahraman, üniversiteye yakın bölgedeki mahallelerin en çok tercih edilen alan olduğunu söyledi. Kiralarda geçen yıla göre yüzde 30 oranında artış olduğunu belirten Kahraman, en çok tercih edilen 1+1 ve 2+1 evlerin yüzde 90'a yakınının tutulduğunu söyledi. Öğrencilerin genellikle eşyalı evleri tercih ettiğini anlatan Kahraman, eşyasız ev kiralayan öğrencilerin ikinci el ürün satan spotçulardan eşya temin ettiğini söyledi.

ÖĞRENCİLER İÇİN EVLER YETERSİZ

Emlakçı Levent Kahraman, Akdeniz Üniversitesi'ne yakın olan Kültür, Gülveren ve Meltem mahallelerinde öğrenci yoğunluğu olduğunu söyledi. Evlerin ortalama 45 metre ile 120 metrekare arasında, 1+0, 1+1, 2+0, 2+1 ve 3+1 gibi bütçeye göre değiştiğini belirten Kahraman, 1+1 gibi zemin kat veya çatı katı evlerin daha ucuz olduğunu anlattı. Kahraman, "Öğrencilerin tek sorunu bölgede çok öğrenci olmasıyla evlerin yetersiz kalması. Kültür'de 2+1'in üzerindeki kiralık ev sayısı azaldı. Ailelerin çıktığı 3+1 evler, öğrencilere kiralanmaya başladı. Şu sıralar ev tutamayan öğrenciler, aparta ve yurtlara döndü. Ev fiyatları Kültür'de son bir yıl içerisinde yüzde 30 ile yüzde 40 civarında arttı. Geçen sene 900 liraya verdiğimiz 40-45 metrekarelik evler, bu sene 1200- 1300'e kadar çıktı" dedi.

KONTRATA RAĞMEN DIŞARDA KALDI

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Mühendisliği'ni kazanan Tufan Ala (18), okul kayıt işlemleri için Bursa'dan Antalya'ya gelip 4 gün boyunca ev baktığını anlattı. 12 gün önce 1+1 ev için kontrat imzaladığını söyleyen Ala, üniversitenin açılmasıyla birlikte ailesiyle evine yerleşmeye geldiğini, evin boşaltılmadığını öğrenip hayal kırıklığına uğradığını anlattı. Yapılan kontrata güvendiğini anlatan Ala, bölgedeki evlere talebin çok olduğunu, ev arayışının sürdüğünü söyledi. Oğlunu Antalya'ya yerleştirmeye gelen Fahrettin Ala (55) ise oğlunun mağdur olduğunu ev aramaya ailecek geldiklerini anlattı.

EVCİL HAYVANI İÇİN EV DEĞİŞTİRDİ

Akdeniz Üniversitesi'nde Ziraat Mühendisliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ayşegül Karael (21), önceki ev sahibinin evcil hayvan beslemesine karşı olduğu için evden çıkarttığını anlattı. Bunun üzerine haziran ayında yeni bir ev bulduğunu aktaran Karael, 2+1 evi iki öğrenciyle paylaştığını anlattı. Ev tutma konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlatan Karael, "Köpeğim var. Çoğu ev sahibi evcil hayvana sıcak bakmıyor. Daire konusunda şanslıyız. Komşularımız sağ olsun bu konuda anlayış gösteriyor. Köpeğim için bir oda ayarladım orada kalıyor" dedi.

EV DİZMEK ORTALAMA 1500 LİRAYI BULUYOR

Kültür Mahallesi'nde spot eşya satan Özkan Elbir (50), evini eşyalı kiraya veren ev sahiplerinin ve eşyasız ev kiralayan öğrencilerin ikinci el ürünleri satın aldıklarını anlattı. Öğrencilerin genellikle temel ihtiyaçları olan fırın, buzdolabı, yatak gibi malzemeleri aldıklarını anlatan Elbir, yapılan alışverişin ortalama 1500 lira tuttuğunu söyledi.

ÖĞRENCİLER SPOTÇUDAN ALIYOR

Spotçuda alışveriş yapan Ömer Yıldız (65), evini öğrencilere eşyalı kiraladığını, bunun öğrenci ve ev sahibi için daha iyi olduğunu söyledi. Spotçudan alışveriş yapan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Hüseyin Çetinkaya (22), "Bu sene eşyasız ev kiraladık. Bunun için uygun fiyatlarda satış yapan spotçuları tercih ettik. Çamaşır makinesi, ocaklı fırın, yataklı baza ve sehpa aldık. Toplam 750 lira tuttu" diye konuştu.