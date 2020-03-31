Antalya'da üniversitesi öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu - Son Dakika

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Antalya'da üniversitesi öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu
6 saat önce
Antalya'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.
Antalya'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.
Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde oturan, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencisi Emine G'yi, annesi odasında silahla vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülen Emine G'nin cenazesi, ağabeyi R.G tarafından alındı.
Emine G'nin cenazesinin Döşemealtı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Genç kızın, intihar etmiş olabileceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:14 Kaynak: AA
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