Antalya'da "Üreten Eller Pazarı" kuruluyor - Son Dakika

Antalya'da, kadınların ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlayacak "Üreten Eller Pazarı" kurulacak.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Üreten Eller Pazarı" Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde 14 Ağustos'tan itibaren her cuma 09.00 ile 20.00 saatleri arasında açılacak.

Pazarda, İbradı'dan Elmalı'ya kadınların kurup yönettiği üretici kadın kooperatifleri, Muratpaşa'da ikamet eden, el emeği ürünler üreten ve Muratpaşa Belediyesinin mesleki eğitim ve sanat kurslarına katılan ve üretim yapan kadınlar yer alacak.

Yaklaşık 400 standın bulunacağı pazarda küçük atölye ve bireysel üretim olan giysiler, takı, çanta gibi aksesuarlar, el yapımı nevresim, yatak örtüsü, mutfak ve banyo takımları ve danteller, geleneksel el sanatı ürünleri, hediyelik eşyalar bulunacak.

Bununla birlikte üretici belgesi olan kadınlar çiçek satacak, salça, erişte, makarna gibi ev yapımı yiyecekler de pazarda yer alacak.

Stantların, kooperatif ve kadınlara ücretsiz tahsis edileceği pazar yerinde, tüm tahsis edilen alanlarda sosyal mesafe kurallarına göre yerleşim yapılacak, maske, eldiven ve hijyen malzemeleri kullanımı zorunlu olacak.

Pazarda, fabrikasyon üretim ya da bir markaya ait olan yiyeceklerin satışına izin verilmeyecek.

Katılımcılar, isterlerse, kendi uzmanlık alanlarında atölye çalışması yapabilecek.