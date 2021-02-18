Antalya'da üretici geceyi seralarda geçirdi - Son Dakika

Antalya'da üretici geceyi seralarda geçirdi

18.02.2021 11:03

Antalya'da üretici geceyi seralarda geçirdi Soğuk hava sahile kadar indi, üretici serada soba başında sabahladı Antalya'nın Serik ve Kumluca ilçelerinde örtü altı yetiştiriciliği yapan çiftçiler, seralarındaki ürünleri dona karşı korumak için gece boyunca sobalarını yakarak nöbet tuttu.

Antalya'da üretici geceyi seralarda geçirdi

Soğuk hava sahile kadar indi, üretici serada soba başında sabahladı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ve Kumluca ilçelerinde örtü altı yetiştiriciliği yapan çiftçiler, seralarındaki ürünleri dona karşı korumak için gece boyunca sobalarını yakarak nöbet tuttu.

Çiftçiler seralarındaki ürünleri dona karşı korumak amacıyla gündüzden seralarda sobaları yakarak içerdeki ısıyı yüksek tutmaya çalışırlarken, bazı çiftçiler de akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte seralarda don nöbetine başladı. Ekim ayında dikilen ürünlerini Mayıs ayına kadar hasat eden üreticiler, hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesiyle birlikte sobalarını yakarak, sabaha kadar seralarını kontrol ediyor.

"Ailemizden fazla sebzelerle vakit geçiriyoruz"

Serik ilçesine bağlı Kayaburnu Mahallesi'nde örtü altı yetiştiriciliği yapan Fırat Elmas, "Sera nöbetimiz başladı. Yaklaşık iki gündür serada bekliyoruz. Burada mahalleli arkadaşlarımız var. Çayımız demleniyor ara ara 30 dakikada bir seralarımızı kontrol ediyoruz. Hava sıcaklığı 1 derece. Sabaha kadar nöbetimiz sürecek. Kömür yakanlar 2 ya da 3 saatte, odun yakanlar ise 1 saatte bir sobalar kontrol ediliyor. Seraları geziyoruz uyuma gibi bir şansımız yok zaten uyuyamıyoruz, sürekli dolanıyoruz sobaları. Borularda çıkan olur diye sürekli devriye atıyoruz. Ekim ayının ilk haftasında başladığımız ekimimiz, Ocak ayından itibaren Mayıs ayına kadar hasat dönemi devam ediyor. Bu işin zorlukları çok, ailemizden fazla sebzelerle vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

"Hep beraber seralarımızı kontrol ediyoruz"

Üreticilerden Mevlüt Burunsuz ise, "Bu gece burada domates seramızda don nöbeti bekliyoruz. Sobalarımızı ateşledik, dereceler düştü. Hep beraber seralarımızı kontrol ediyoruz. Sabaha kadar bekleyeceğiz zaten, çayımızı da demledik. Seraları sabaha kadar sırayla geziyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sebzecilik göründüğü gibi kolay bir iş değil"

Sebzelere çocukları gibi baktıklarını dile getiren Kumluca Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya, "Sabah odunlarımızı hazırlamaya başlarız. Seralarımızın içine keser ve taşırız. Akşam da dereceler düşünce sabaha kadar soba yakarız. Sıcak soğuk bir içeri bir dışarı sağlığımız bozuluyor. Biz sebzelere çocuk gibi bakıyoruz. Ekmek kapımız. Sebzecilik göründüğü gibi kolay bir iş değil. Sebzecilik sadece toplayıp hale götürmek değil. Bunu toprağa diktikten sonra fisili, yaprak alması bağlaması, dolaması toplaması. Gece gündüz uğraşıyoruz. Evlerimizde çocuklarımızı korumak için sabaha kadar soba veya kombi yakıyorsak seralarda da sebzeler için soba yakıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Antalya'da üretici geceyi seralarda geçirdi
Antalya'da üretici geceyi seralarda geçirdi
Antalya'da üretici geceyi seralarda geçirdi
Antalya'da üretici geceyi seralarda geçirdi
Antalya'da üretici geceyi seralarda geçirdi
Antalya'da üretici geceyi seralarda geçirdi

Kumluca, Antalya, Mayıs, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da üretici geceyi seralarda geçirdi - Son Dakika


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